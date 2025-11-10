RESİMLİ 10 KASIM MESAJLARI: En güzel, anlamlı, farklı, resimli 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları...

Türkiye, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anacak. Her yıl olduğu gibi bu özel günde vatandaşlar, Atatürk'ün fikirlerini ve eserlerini hatırlamak için duygusal mesajlar paylaşıyor. İşte, 2025 yılına özel hazırlanan 10 Kasım mesajları ve Atatürk'ün özlü sözleri...
10 KASIM MESAJLARI 2025
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü 86. yılında anılıyor. İşte, Intagram, X, Facebook ve WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz Atatürk'ün sözleri ile resimli 10 Kasım anma mesajları:
"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"
"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."
"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."
"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."
"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."
"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."