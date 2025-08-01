RESİMLİ & DUALI CUMA KUTLAMA MESAJLARI: Anlamlı, ayetli, kısa-uzun, farklı ve en yeni Cuma sözleriyle Cuma’nız mübarek olsun!

Mübarek cuma günü, İslam dünyasında manevi bir huzurla karşılanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da, sabahın erken saatlerinden itibaren dualar edilip camilerde saf tutuluyor. Uzakta ya da yakında fark etmeksizin, sevdiklerinizin cuma gününü anlamlı ve güzel mesajlarla kutlayabilirsiniz. SMS ya da sosyal medya üzerinden resimli ve anlam yüklü cuma mesajları göndererek bu özel günü paylaşmanın sevincini yaşayabilirsiniz.
CUMA MESAJLARI
Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günde dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun.
Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun!
Gönüllerimiz bir, dualarımız kabul olsun. Hayırlı Cumalar.
Bereketiyle gelen bu günde tüm güzellikler sizinle olsun. Cuma'nız mübarek olsun.
Cuma günü hürmetine affa, rahmete ve huzura erişelim. Amin
EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI
Rabbim, bu mübarek cuma gününde gönlünüzü ferah, bedeninizi sıhhatli, hayatınızı bereketli kılsın. Dualarınız kabul, ömrünüz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar.
Hayatınızdan rahmet, kalbinizden huzur, hanenizden bereket eksik olmasın. Bu mübarek cuma günü dualarınız kabul, gönlünüz hoş olsun. Cumanız mübarek olsun.
Her cuma bir bayramdır mümin gönüllere. Rabbim bu bayramı size af, sağlık ve sonsuz rahmet vesilesi kılsın. Cuma günü hürmetine dualarınızda buluşmak dileğiyle…
Cumanın feyzi üzerinize olsun. Rabbim gönlünüzü dertten, evinizi gamdan, kalbinizi kederden uzak eylesin. Hayırlı Cumalar.
Bu cuma gününde, Allah gönlünüze göre versin; sevdikleriniz yanınızda, dualarınız semada kabul olsun. Hayırlı ve bereketli cumalar dilerim.
Duaların geri çevrilmediği bu günde, Rabbim sizin ve sevdiklerinizin gönlünü ferah kılsın. Sabrınızı arttırsın, yollarınızı açık eylesin. Cumanız hayırlara vesile olsun.
Ömür boyu huzur, sonsuz af ve rahmet için edilen dualar bu cuma semaya ulaşsın. Gönlünüzde sevgi, kalbinizde iman eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun.
Cuma günü gibi mübarek bir gün, dualarla güzelleşir. Gönlünüzdeki muratlar gerçek, hayatınızdaki zorluklar kolaylık olsun. Hayırlı Cumalar.
Rabbim! Bu mübarek cuma günü hürmetine, kalplerimize iman, bedenimize sıhhat, hayatımıza bereket ihsan eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım! Bizleri affet, dualarımızı kabul eyle, sevdiklerimizi koru, kalplerimizi huzurla doldur. Cuma mübarek olsun.
Ya Rabbi! Bu mübarek cuma günü vesilesiyle, kederi sevince, darlığı bolluğa, hastalığı sağlığa dönüştür. Dualarımızı kabul eyle. Amin