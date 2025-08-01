RESİMLİ & DUALI CUMA KUTLAMA MESAJLARI: Anlamlı, ayetli, kısa-uzun, farklı ve en yeni Cuma sözleriyle Cuma’nız mübarek olsun!

Mübarek cuma günü, İslam dünyasında manevi bir huzurla karşılanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da, sabahın erken saatlerinden itibaren dualar edilip camilerde saf tutuluyor. Uzakta ya da yakında fark etmeksizin, sevdiklerinizin cuma gününü anlamlı ve güzel mesajlarla kutlayabilirsiniz. SMS ya da sosyal medya üzerinden resimli ve anlam yüklü cuma mesajları göndererek bu özel günü paylaşmanın sevincini yaşayabilirsiniz.