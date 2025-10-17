RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2025: Hayırlı Cumalar! Anlamlı, kısa, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI - 17 EKİM 2025

Resimli mesajlar, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden en çok tercih edilen paylaşımlar arasında yer alıyor. "Hayırlı Cumalar" yazılı görseller, sevdiklere günün anlamını daha özel hissettiriyor.

Hayırlı Cuma! Bu mübarek gün, kalbinizden kötülükleri uzaklaştırıp gönlünüzü huzurla doldursun. Dualarınız kabul, sevdikleriniz sağlıklı ve mutlu olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cuma günü, sevdiklerinizi hatırlayıp dua etmenin ve gönülleri güzelleştirmenin en güzel günüdür. Hayırlı Cumalar!

Bu Cuma, Allah'ın merhametiyle ruhunuzu tazelesin, kalbinize huzur versin ve hayatınıza güzellikler getirsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir gün dilerim.

Hayırlı Cuma! Dualarınızın kabul olduğu, gönlünüzün ferahladığı ve hayatınızın güzelliklerle dolduğu bir gün olsun. Allah'a yakın olmanın mutluluğunu yaşayın.

Cuma günü, Rabbimizin rahmetinin bol olduğu gündür. Dualarınızda sevdiklerinizi unutmayın, kalbinizde sevgi ve merhamet eksik olmasın. Hayırlı Cumalar!

Allah'ın rızasına vesile olacak bir gün geçirmeniz dileğiyle… Bu Cuma, gönlünüzün ışıkla dolduğu, üzüntülerinizin silindiği, mutluluğunuzun arttığı bir gün olsun.

Hayırlı Cuma! Sevgi, hoşgörü ve sabırla geçen bir gün dilerim. Kalpleriniz huzur bulsun, dualarınız kabul olsun ve Rabbimizin rahmeti üzerinize yağsın.

Mübarek Cuma gününde, kalbinizdeki tüm sıkıntılar uzaklaşsın, dualarınız gökyüzüne ulaşsın ve sevdiklerinizle birlikte güzel anılar biriktirin.

Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle… Gönlünüz ferah, sevdikleriniz mutlu, dualarınız kabul olsun.

Cuma günü, kalplerin açıldığı, gönüllerin birleştiği, duaların kabul olduğu bir gündür. Bu mübarek günde sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur dilerim.