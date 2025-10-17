RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2025: Hayırlı Cumalar! Anlamlı, kısa, dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve sözleri

Her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca kişi, Cuma gününün bereketini sevdikleriyle paylaşmak için anlamlı mesajlar gönderiyor. Sosyal medya ve WhatsApp üzerinden en çok paylaşılanlar arasında dualı, ayetli ve resimli Cuma sözleri öne çıkıyor. İşte 17 Ekim 2025 Cuma günü sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, en anlamlı Cuma mesajları…
Resimli mesajlar, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden en çok tercih edilen paylaşımlar arasında yer alıyor. "Hayırlı Cumalar" yazılı görseller, sevdiklere günün anlamını daha özel hissettiriyor.
Hayırlı Cuma! Bu mübarek gün, kalbinizden kötülükleri uzaklaştırıp gönlünüzü huzurla doldursun. Dualarınız kabul, sevdikleriniz sağlıklı ve mutlu olsun.
Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cuma günü, sevdiklerinizi hatırlayıp dua etmenin ve gönülleri güzelleştirmenin en güzel günüdür. Hayırlı Cumalar!
Bu Cuma, Allah'ın merhametiyle ruhunuzu tazelesin, kalbinize huzur versin ve hayatınıza güzellikler getirsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir gün dilerim.
Hayırlı Cuma! Dualarınızın kabul olduğu, gönlünüzün ferahladığı ve hayatınızın güzelliklerle dolduğu bir gün olsun. Allah'a yakın olmanın mutluluğunu yaşayın.
Cuma günü, Rabbimizin rahmetinin bol olduğu gündür. Dualarınızda sevdiklerinizi unutmayın, kalbinizde sevgi ve merhamet eksik olmasın. Hayırlı Cumalar!
Allah'ın rızasına vesile olacak bir gün geçirmeniz dileğiyle… Bu Cuma, gönlünüzün ışıkla dolduğu, üzüntülerinizin silindiği, mutluluğunuzun arttığı bir gün olsun.
Hayırlı Cuma! Sevgi, hoşgörü ve sabırla geçen bir gün dilerim. Kalpleriniz huzur bulsun, dualarınız kabul olsun ve Rabbimizin rahmeti üzerinize yağsın.
Mübarek Cuma gününde, kalbinizdeki tüm sıkıntılar uzaklaşsın, dualarınız gökyüzüne ulaşsın ve sevdiklerinizle birlikte güzel anılar biriktirin.
Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle… Gönlünüz ferah, sevdikleriniz mutlu, dualarınız kabul olsun.
Cuma günü, kalplerin açıldığı, gönüllerin birleştiği, duaların kabul olduğu bir gündür. Bu mübarek günde sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur dilerim.
Hayırlı Cumalar! Kalbiniz huzurla dolsun.
Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, Cuma gününüz mübarek olsun.
Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir Cuma dilerim.
Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun.
Mübarek Cuma! Bereket ve huzur sizinle olsun.
Allah'tan sevgi, sabır ve huzur diliyorum. Hayırlı Cumalar!
Cuma günü, kalplerin birleştiği gün. Mutlu olun!
Rabbim, bu Cuma gönlünüzü ferah etsin.
Hayırlı Cumalar! Sevgi ve dua ile dolu bir gün olsun.
Gönlünüz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun.
Allah'ım bu mübarek Cuma gününde kalplerimizi temizle, dualarımızı kabul et ve sevdiklerimizi koru. Amin.
Hayırlı Cuma! Rabbim, bu günde gönlünüzden geçen tüm hayırları versin ve sizi her türlü beladan korusun.
Allah'ım bu Cuma gününde bize sağlık, huzur ve mutluluk ihsan et. Sevdiklerimizle birlikte olmayı nasip et.
Rabbim, dualarımızı kabul etsin, kalbimizi sevgiyle doldursun ve hayatımıza bereket versin. Hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cuma! Allah'ım, sevdiklerimizle birlikte hayırlı ve huzurlu günler yaşat, bizi her türlü kötülükten muhafaza et.
Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor: "Cuma günü, Müslüman için bayram günüdür." Sevdiklerinizle mutluluk dolu bir Cuma dilerim.
Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur: "Cuma günü dua edenin duaları kabul edilir." Bugün dualarınız kabul olsun, hayırlı Cumalar!
Peygamberimiz (sav) buyuruyor: "Cuma günü okunan salavatlar faziletlidir." Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.
Hz. Peygamber (sav) dedi ki: "Cuma günü mümkün olduğunca namazı cemaatle kılın." Hayırlı ve bereketli bir Cuma geçirmeniz dileğiyle.
Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor: "Cuma günü yapılan dua geri çevrilmez." Bugün gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekler kabul olsun.