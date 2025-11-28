RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Dualı ve ayetli, kısa-uzun, farklı mesajlar ile Hayırlı Cumalar!

SEVDİKLERİNİZE GÖNDEREBİLECEĞİNİZ EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Mübarek Cuma'nın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar!

Bu mübarek gün, Allah'ın rahmetiyle kuşanmış kalbiniz huzur bulsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun."

"Hayat, bazen zorlayıcı olabilir. Ama her Cuma, yeni bir umutla başlar. Bugün, ruhunun huzur bulduğu, kalbinin neşeyle dolduğu bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun."

"Her Cuma, yeni bir başlangıçtır. Bugün, kalbinizdeki gücü keşfedin, her adımda daha güçlü olun. Allah, her adımınızı bereketlendirsin. Cumanız mübarek olsun."

"Bir cuma sabahı, kalbinin derinliklerinden gelen dualarla, huzur bulacağın bir gün dilerim. Her anın, bir ömre bedel olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cumanın bereketi üzerinizde olsun. Huzur, sağlık ve mutluluk dilerim. Hayırlı Cumalar!"