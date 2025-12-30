RESİMLİ TOKİ ÖRNEK DAİRELER VE ÖZELLİKERİ | 1+1 ve 2+1 TOKİ daireleri nasıl olacak, özellikleri neler?

Uygun fiyatlı konut imkanı sunan TOKİ projelerinde örnek daireler tanıtılmaya devam ediyor. 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerinin planları, mimari yapısı ve sunulan standartlar ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. TOKİ örnek daireleri nasıl olacak, dairelerde hangi özellikler bulunacak?
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+ 1 'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.
İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
İnşa edilecek evlerin yüzde 40'ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak.
Yüzde 30'u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
Konutlar ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı
Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar , ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.