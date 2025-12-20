Resmi Gazete Kararları 20 Aralık 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, bugünkü kararlar neler?



GENELGE

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2025/29)

TEBLİĞLER

–– İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

–– Satış Giderleri Tarifesi

–– 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/40)

–– Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14043, 14045, 14048, 14051, 14052, 14053, 14054, 14055, 14056, 14057 ve 14058 Sayılı Kararları