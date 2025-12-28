Resmi Gazete kararları 28 Aralık 2025: Bugün Resmi Gazete’de neler var?

28 Aralık 2025 Tarihli ve 33121 Sayılı Resmi Gazete kararları pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, ilanlar ve yönetmelik değişikliklerini içeren Resmi Gazete her gün gündeme yön veriyor. Peki, bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte detaylar;
YÖNETMELİKLER
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dicle Üniversitesi Zerzevan Kalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14049 (1-218) Sayılı Kararları