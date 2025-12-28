Haberler Yaşam Haberleri Resmi Gazete kararları 28 Aralık 2025: Bugün Resmi Gazete’de neler var?
Giriş Tarihi: 28.12.2025 07:04

Resmi Gazete kararları 28 Aralık 2025: Bugün Resmi Gazete’de neler var?

Bazı üniversitelerin yönetmeliklerinde uygulanan değişiklikler, çeşitli ilanlar ve kurur kararlarından oluşan 28 Aralık 2025 Tarihli ve 33121 Sayılı Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünkü kararları takip etmek isteyen pek çok kişi bugün Resmi Gazete’de neler var sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

Resmi Gazete kararları 28 Aralık 2025: Bugün Resmi Gazete’de neler var?
  • ABONE OL

28 Aralık 2025 Tarihli ve 33121 Sayılı Resmi Gazete kararları pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, ilanlar ve yönetmelik değişikliklerini içeren Resmi Gazete her gün gündeme yön veriyor. Peki, bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte detaylar;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dicle Üniversitesi Zerzevan Kalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14049 (1-218) Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Resmi Gazete kararları 28 Aralık 2025: Bugün Resmi Gazete’de neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz