Haberler Yaşam Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! GSB, yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı yapacak
Giriş Tarihi: 3.07.2026 04:33

Resmi Gazete'de yayımlandı! GSB, yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. 2026 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli ve Gençlik Çalışanı Alımı başvuruları 13 - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

İHA
Resmi Gazete’de yayımlandı! GSB, yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı yapacak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli ve Gençlik Çalışanı Alımına ilişkin duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bakanlığın taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 (üç) katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı gerçekleştirilecek.

2026 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli ve Gençlik Çalışanı Alımı başvuruları 13 - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI #GSB #RESMİ GAZETE

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Resmi Gazete'de yayımlandı! GSB, yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı yapacak
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