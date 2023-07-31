Türk medeni kanunu da yer alan resmi nikah, gizli yapılan evliliklerin önüne geçmek içindir. Dini nikah ise kişilerin bağlı oldukları dinin usulüne göre evlenmelerini sağlayan bir bağlayıcıdır. Bazı kesimlerde sadece resmi nikah kıyılırken bazı kesimlerde ise sadece dini nikah kıyıldığı görülebilmektedir. Durum böyle olunca resmi nikah dini nikah yerine geçer mi, dinimizde sadece resmi nikah yeterli mi, dini nikah olmadan evlilik olur mu gibi konular sıklıkla araştırılmaktadır.

Resmi Nikah Dini Nikah Yerine Geçer Mi?

Resmi nikah, Türk Medeni Kanununda yer alan hali ile gizli olarak gerçekleşen evliliklere engel olmak, alt soyların soy bağlarının net bir şekilde belirlenmesini sağlamak için evlenme memuru ve 2 şahidin önünde, gerekliliklere uygun bir şekilde yapılan törene denmektedir. Bu şartları sağlamadan yapılan evlilikleri devlet tanımaz. Bunun yanı sıra da bu evliliklerin hiçbir hukuki geçerliliği olmaz. Dini nikah ise evlenecek olan kişilerin inandıkları dinin usulüne uygun bir şekilde gereklerine yerine getirmek için yapılan bir törendir. Dini nikahta hukuken kurucu bir unsur bulunmamasının yanı sıra resmi nikah ile olan her evlilikte hukuken kurucu unsur vardır. Resmi nikahın hukuken kurucu unsur bulundurmasına rağmen ülkemizin bazı kısımlarında dini nikah resmi nikahın önüne geçebilmektedir. İslam'a göre nikah, kişiler arasında evlenmeleri için dini olarak bir engeli olmayan ve evlenme ehliyetine sahip olan kadın ve erkeğin şahitler huzurunda "Seni eş olarak kabul ettim" gibi yoruma yani evlenmeleri üzerinde inkâra olanak sağlamayacak sözlerle birbirleriyle evlenmeleri hususunda karşılıklı olarak alınan rızayı ifade eder. Yapılacak olan nikahın alalen bir şekilde, yani evlilik akdini yerine getirecek olan kişilerin aileleri ve hısımlarının bilgisi dahilinde nikahın kıyılması gerekmektedir. Eğer bu şartlara uygun bir nikah gerçekleşirse yapılan resmi nikah dinen de uygun olur. Nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" şeklinde olan sorusuna evet ya da kabul ediyorum olarak verilen cevaplar ile yapılan nikahın kesin ve resmi tescille sabit olur. Yani özetle resmi nikah şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilirse eğer dini nikah yerine de geçer. Fakat bu resmi nikah kıymak isteyenler için bir engel değildir. Evlenecek olan kişiler eğer isterlerse resmi nikah kıyıldıktan sonra münasip bir yerde dinin nikahı da kıyabilirler. Dini nikah, yapılan evliliğin mutluluk getirmesi, evlerinde bereket olması için de yapılabilir. Bu nikah aynı zamanda gelenek göreneklerimize ve örfümüze de uygundur. Fakat bunun aksi bir şekilde günümüz için dini nikah, resmi nikah kıyılmadan yapılmamaktadır. Bunun sebebiyse kadının ve evlilikten sonra olacak çocukların haklarını korumaktır. Osmanlı aile hukukunda da bu durum şu şekilde geçerliydi: İmam nikahı kıyacak olan kişilerin şehrin kadısına kayıt yaptırmaları istenirmiş. Böylelikle nikahın tescili şart koşulmuş olmuştur.