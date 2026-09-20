Resmi teyit olmadan ödeme yapmayın

Okulların açılması yalnızca öğrenciler ve veliler için değil siber dolandırıcılar için de hareketli bir dönemin başlangıcı oldu. Okul alışverişleri, eğitim ödemeleri, burs ve eğitim desteği başvurularının yoğunlaştığı bugünlerde dolandırıcıların hedefinde öğrenci ve veliler var. Siber suçlular, kişisel ve finansal bilgilere ulaşmak için okul ve üniversite yönetimlerinden kargo şirketlerine kadar güvenilir kurumların adını kullanabiliyor. Yapay zekâ ve deepfake teknolojilerinin yaygınlaşması ise sahte mesaj ve içeriklerin gerçeğinden ayırt edilmesini zorlaştırıyor.

ACİL ÖDEME MESAJI

Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına göre en sık karşılaşılan yöntemlerin başında oltalama geliyor. Dolandırıcılar, güvenilir bir kurum ya da kişiden gönderilmiş izlenimi veren mesajlarla öğrencileri ve velileri acele karar vermeye zorluyor. Mesajdaki bağlantıya tıklanması, bir dosyanın indirilmesi veya kişisel bilgilerin paylaşılması istenebiliyor.

KARGO YALANI

Okul alışverişlerinin artmasıyla kargo tuzakları da yaygınlaşıyor. "Paketiniz teslim edilemedi" ya da "Teslimat için küçük bir ücret ödemeniz gerekiyor" şeklindeki sahte bildirimlerle kredi kartı ve kişisel bilgiler ele geçirilmeye çalışılıyor. Bazı mesajlarda ise paket takip uygulaması görünümünde zararlı yazılım bulunabiliyor.

SAHTE ALIŞVERİŞ SİTELERİ

Velilerin kırtasiye, kıyafet, elektronik cihaz ve diğer okul ihtiyaçlarına yönelik artan harcamaları da dolandırıcıların radarında. Gerçek alışveriş sitelerini taklit eden sahte mağazalar, piyasanın çok altında fiyat ve yüksek indirim vaatleriyle tüketicileri tuzağa çekiyor. Uzmanlar özellikle "gerçek olamayacak kadar iyi" kampanyalara karşı temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

'BURS KAZANDINIZ' TUZAĞI

Öğrencileri doğrudan hedefleyen yöntemlerden biri de sahte burs ve eğitim desteği vaatleri. Dolandırıcılar "burs kazandınız", "öğrenci krediniz silinecek" ya da "okula dönüş kuponu kazandınız" gibi vaatlerle ön ödeme talep edebiliyor. Üniversite öğrencileri ve aileleri ise "ödenmemiş katkı payı" veya "öğrenim ücreti borcu" bulunduğu iddiasıyla gönderilen sahte mesajlarla hedef alınabiliyor. Bu nedenle ödeme yapılmadan önce bilginin mutlaka okul veya üniversitenin resmi kanallarından doğrulanması gerekiyor.

VELİ VE ÖĞRENCİLERE 8 UYARI

Bilinmeyen bağlantılara tıklamayın

Şüpheli e-postaları açmayın

Kişisel ve finansal bilgileri mesajla paylaşmayın

Cihazların işletim sistemlerini güncel tutun

Her hesap için farklı ve güçlü parola kullanın

Telefon ve bilgisayarların ekran kilidini açık tutun

Verileri düzenli yedekleyin

Şüpheli ödeme taleplerini okul veya üniversiteden teyit edin

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör