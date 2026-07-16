Restoran çıkışında ensesinden vurularak vahşice katledilmişti! Muhammer Bilik cinayetinde yeni gelişme: Meğer yemek yediği 3 arkadaşı da…

ENSESİNDEN VURULARAK KATLEDİLDİ

Ensesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Bilik, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise ara sokağa kaçıp motosikletine binerek bölgeden uzaklaştı. Silah sesleri çevrede büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar korkuyla olay yerinden kaçıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.