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Giriş Tarihi: 16.07.2026 12:28

Restoran çıkışında ensesinden vurularak vahşice katledilmişti! Muhammer Bilik cinayetinde yeni gelişme: Meğer yemek yediği 3 arkadaşı da…

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen hafta meydana gelen olayda 28 yaşındaki Muhammer Bilik restoran çıkışında ensesinden vurularak vahşice katledilmişti. Genç adamın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Muhammer’in korkunç olaydan önce yemek yediği 3 arkadaşının da içinde bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Restoran çıkışında ensesinden vurularak vahşice katledilmişti! Muhammer Bilik cinayetinde yeni gelişme: Meğer yemek yediği 3 arkadaşı da…
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Olay, geçen Pazar gecesi Bitez Mahallesi'nde sahilde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç arkadaşıyla birlikte yemek yiyen Muhammer Bilik, tuvalete gitmek için masadan ayrıldı. Bilik, yeniden masasına döndüğü sırada kimliği belirlenen B.B.'nin silahlı saldırısına uğradı.

ENSESİNDEN VURULARAK KATLEDİLDİ

Ensesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Bilik, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise ara sokağa kaçıp motosikletine binerek bölgeden uzaklaştı. Silah sesleri çevrede büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar korkuyla olay yerinden kaçıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışma kapsamında cinayetin şüphelisi B.B., aynı gece suçta kullandığı değerlendirilen silahla birlikte Bitez Bergamut Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

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7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen B.B.'nin yanı sıra maktul Muhammer Bilik'in olay öncesinde birlikte yemek yediği 3 arkadaşı ile kimlikleri açıklanmayan 3 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 7 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BODRUM #MUĞLA

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Restoran çıkışında ensesinden vurularak vahşice katledilmişti! Muhammer Bilik cinayetinde yeni gelişme: Meğer yemek yediği 3 arkadaşı da…
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