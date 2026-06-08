Restorana giden aile hayatının kabusunu yaşadı! Tereyağı şovu 2 yaşındaki bebeği yaktı: Küçük çocuğun konuşması durdu!

MAHKEMEDEN ÇIKAN CEZAYA İSYAN: "BU ŞOVLAR TAMAMEN YASAKLANMALI"

Olayın hemen ardından suç duyurusunda bulunduğunu ve ceza davasının geçtiğimiz hafta sonuçlandığını kaydeden anne Demirkol, mahkemenin sadece garson ve mesul müdürü sorumlu tutarak sırasıyla 7 bin 500 TL ve 11 bin 200 TL adli para cezası verdiğini söyledi. Karara isyan eden anne, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında garsonun bir kabahati yok. Belki videoda görüldüğü gibi tavayı sallarken o an tavanın sapı gevşekti, sallanıyordu; belki yüzde 50 suçu vardır ama bunun iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, firması yok mu? Müdür ya da üst düzey yöneticiler ekipmanları denetlemiyor mu? Bence denetlemiyorlar. Ben o garsonun değil, şirket yöneticilerinin ceza almasını istiyorum. Yetkililerden rica ediyorum; restoranlarda böyle şovlar yapmasınlar, bu gösteriler komple yasaklansın. Bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı, diğer çocukların başına gelmesin. O gün kızım mama sandalyesinde olsa; kafasından, aşağısına doğru da dökülebilirdi. Pusette yatan bir bebeğin üstüne de gelebilirdi. Kızım ömür boyu bu izleri taşıyacak, başka canlar yanmasın."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör