Afyonkarahisar-İzmir Karayolu Erkmen Beldesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda odun sobasının tavanda bulunan hasırlara sıçraması sonucu çıktığı öğrenilen yangın sonrası 41 yaşındaki Hanım Çakır, dumandan boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Çakır, yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan 8'i Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde, 3'ü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 3'ü Özel bir hastanede ve 3'ü ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Yangın anında içerideki müşteriler tarafından çekilen görüntüler, olayın ne denli büyük bir panik ve korku içinde yaşandığını gözler önüne serdi. Görüntülerde içerideki müşteri ve çalışanların panik halinde dışarı çıkmaya çalıştıkları anlar görülüyor. Yangının hızla yayılması ve alevlerin restoranın ahşap yapısında büyük hasara yol açması, içerideki kişilerin tahliye sürecini zorlaştırdı. Görüntülerde bina içerisinde çökme anları ve müşterilerin büyük korku yaşadığı anlar dikkat çekti.

"ANNEM, ANNEM!" DİYE BAĞIRARAK İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde yer alan bir başka detay ise, dışarı çıkan bir kişinin "Annem, annem" diyerek tekrar içeriye girmeye çalışması oldu. Panik anında yanındakilerin "Az sonra çıkar" diyerek şahsı sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Yangının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için büyük çaba sarf ederken, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve yetkililer de olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatılırken, olay anında yaşanan panik, cep telefonu görüntüleriyle ortaya serildi.

Restorandaki odun sobası faciası: Görüntüler dehşete düşürdü!