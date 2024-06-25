Restorasyonda sona doğru

İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa Garı'nın çatısı 2010 yılında çıkan yangında ağır hasar gördü. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün tarihi binanın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine, Kadıköy Belediyesi'nin ardından Anıtlar Korulu da onay verdi, Proje doğrultusunda, tüm binanın restore edilmesine karar verildi. Haydarpaşa Garı'nda 2016'da başlatılan restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. Tarihi binanın çevresini kaplayan örtülerin bir kısmının kaldırıldığı görüldü.Gardaki çalışmaları ve bölgede bulunan arkeopark alanını geçen yıl inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tarihi dokuya zarar vermeden çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024'te tamamen hazır hale getirilecek" açıklamasını yapmıştı.Kadıköy'de rıhtımda bulunan garın yapımına, Padişah İkinci Abdülhamit döneminde, 30 Mayıs 1906'da başlanmıştı. İki Alman mimar ve bin 500 İtalyan taş ustasının iki yıllık çalışması sonucu tamamlanan Haydarpaşa Garı, 19 Mayıs 1908'de hizmete girdi.