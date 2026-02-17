Haberler Yaşam Haberleri Restorasyonları tamamlanan camiler ibadete açılıyor
Giriş Tarihi: 17.02.2026 21:19

Restorasyonları tamamlanan camiler ibadete açılıyor

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Restorasyonlarını tamamladığımız tarihi camilerimizi ramazan ayı ile birlikte birer birer yeniden ibadete açıyoruz. 18 Şubat'ta ikindi namazıyla Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii cemaatiyle buluşurken Gaziantep'te Karatarla, Karagöz, Şeyh Ömer, Nizip Çarşı ve Molla Ahmet camileri ilk teravihle ibadete açılıyor. 20 Şubat'ta ise Kahramanmaraş'ta İsa Divanlı, Nakıp, Nuh, Evzaniye ve Elbistan'daki Himmet Baba camileri ile İzmir Urla Güdük (Kütük) Minare Camii yeniden ibadete hazır hale geliyor. İzmir Konak Asmalı Mescit'in açılışını da Kadir Gecesi gerçekleştireceğiz. Ecdat mirasımızı koruyarak yaşatmaya, şehirlerimizi vakıf eserlerimizle buluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

