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Giriş Tarihi: 13.6.2022 14:07 Son Güncelleme: 13.6.2022 14:07

Retinopati Nedir? Diyabetik Retinopati Tedavisi Nasıl Olur, Belirtileri Neler Ve İyileşir Mi?

Retinopati Nedir? Diyabetik Retinopati Tedavisi Nasıl Olur, Belirtileri Neler Ve İyileşir Mi?

Hastalıklar vücudumuzun tamamını ele geçiren çoğu zaman fark etmediğimiz hasarlara sebep olan sonuçlar doğurabilmektedir. Çoğu hastalığı ciddiye almayıp üzerinde çok durmasak da altında yatan sebepler ile çok farklı durumlara sebep olabilirler. Retinopati ya da diyabetik retinopati de diyabet hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ciddi sonuçları olabilecek bir göz hastalığıdır. Çoğumuz diyabet hastalığının ne olduğunu bilsek bile diyabetik retinopatiye yabancı olabilir. Peki, diyabetik retinopati nedir ve diyabetik retinopati belirtileri nelerdir? Önemli göz sorunlarından biri olan diyabetik retinopati tedavisi nasıl olur? İşte diyabetik retinopati ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları bu yazımızda.

Göz, tüm organlardan etkilenen çok hassas bir organdır. Özellikle diyabet hastalarında hastalığın erken teşhis ve tanısı yaşanacak göz hastalıklarının da önüne geçecektir. Diyabetik retinopati nedir ve diyabetik retinopati nasıl olur? Detaylara beraber geçelim.

Retinopati Nedir?

Retinopati, gözde bulunan retinada istenmeyen yeni damarların oluşması ve tüm retinaya yayılması durumudur. Genel olarak karşımıza diyabetik retinopati olarak çıkmaktadır.

Diyabetik Retinopati Nedir?

Çağımızın en çok karşılaşılan hastalıklarından biri olan diyabet yani şeker hastalığının gözleri etkileyen komplikasyonuna diyabetik retinopati denmektedir. Diyabet gözlerde birden çok hastalığa sebebiyet vermektedir. Katarakt, glokom, görme siniri iltihabı, göz kasları felci ve çeşitli retina hasarları bunlardan bazılarıdır. Şeker hastalığında sıklıkla duyulan körlüklerin yaşanmasının en önemli sebebi ise diyabetik retinopatidir. Tip1 ve Tip2 diyabet hastalarında gelişen bir hastalıktır.

Diyabetik Retinopati Belirtileri Neler?

Diyabete bağlı olarak oluşan diyabetik retinopatinin erken teşhisi pek mümkün olmasa da belirtiler fark edildiğinde doktora gidilmelidir. Her iki gözde de etkilenme yaşanan bir hastalıktır. İşte bazı diyabetik retinopati belirtileri;

  • Bulanık görüş ve bulanık görüşün günden güne artması.
  • Görüşte yaşanan dalgalanma.
  • Görüntüde lekeler ve çizgiler.
  • Anlık görme kayıpları.
  • Renkleri bozuk görme durumu.

Diyabetik Retinopati Tedavisi Nasıl Olur?

Diyabetik retinopatinin tedavisi hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. İki tip diyabetik retinopati bulunmaktadır.

  1. Erken Diyabetik Retinopati: Hafif ya da orta dereceli seyredir. Genellikle hemen tedaviye başlanmasa da düzenli doktor kontrolleri ile kontrol altında tutulur ve takip edilir. Kan şekerinin düzenli kontrolü ve iyi seyretmesi ile hastalık geriler ya da yavaşlar.
  2. İleri Diyabetik Retinopati: Doktor kontrolü ile ileri diyabetik retinopati teşhisi alan hastalar genellikle acil cerrahi müdahale ile karşılaşırlar.

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Retinopati Nedir? Diyabetik Retinopati Tedavisi Nasıl Olur, Belirtileri Neler Ve İyileşir Mi?
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