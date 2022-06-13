Retinopati Nedir? Diyabetik Retinopati Tedavisi Nasıl Olur, Belirtileri Neler Ve İyileşir Mi?

Göz, tüm organlardan etkilenen çok hassas bir organdır. Özellikle diyabet hastalarında hastalığın erken teşhis ve tanısı yaşanacak göz hastalıklarının da önüne geçecektir. Diyabetik retinopati nedir ve diyabetik retinopati nasıl olur? Detaylara beraber geçelim.

Retinopati Nedir?

Retinopati, gözde bulunan retinada istenmeyen yeni damarların oluşması ve tüm retinaya yayılması durumudur. Genel olarak karşımıza diyabetik retinopati olarak çıkmaktadır.

Diyabetik Retinopati Nedir?

Çağımızın en çok karşılaşılan hastalıklarından biri olan diyabet yani şeker hastalığının gözleri etkileyen komplikasyonuna diyabetik retinopati denmektedir. Diyabet gözlerde birden çok hastalığa sebebiyet vermektedir. Katarakt, glokom, görme siniri iltihabı, göz kasları felci ve çeşitli retina hasarları bunlardan bazılarıdır. Şeker hastalığında sıklıkla duyulan körlüklerin yaşanmasının en önemli sebebi ise diyabetik retinopatidir. Tip1 ve Tip2 diyabet hastalarında gelişen bir hastalıktır.

Diyabetik Retinopati Belirtileri Neler?

Diyabete bağlı olarak oluşan diyabetik retinopatinin erken teşhisi pek mümkün olmasa da belirtiler fark edildiğinde doktora gidilmelidir. Her iki gözde de etkilenme yaşanan bir hastalıktır. İşte bazı diyabetik retinopati belirtileri;

Bulanık görüş ve bulanık görüşün günden güne artması.

Görüşte yaşanan dalgalanma.

Görüntüde lekeler ve çizgiler.

Anlık görme kayıpları.

Renkleri bozuk görme durumu.

Diyabetik Retinopati Tedavisi Nasıl Olur?

Diyabetik retinopatinin tedavisi hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. İki tip diyabetik retinopati bulunmaktadır.