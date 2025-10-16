Reyhanlı saldırısı davasında tanık olarak dinlenen polis memurunun HTS kayıtları istendi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili aralarında Türkiye Halk Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı, Cengiz Sertel ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca duruşmayı, saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın babası müşteki Ahmet Tuna'nın da aralarında bulunduğu, saldırıda yakınlarını kaybeden vatandaşlar izledi.

"GEZER'DEN GELEN BİLGİLER SAYESİNDE KORAL VE DÜKANCI'NIN YERLERİNİ TEPSİT ETTK"

Mahkeme Başkanı, bu celse tanık dinleneceğini bildirerek, polis memuru A.K'ye söz verdi. Tanık A.K, şubeye gelen ihbarı aldığını, işin ilerleyişiyle alakalı hiçbir yetkisinin olmadığını ifade ederek tuttuğu tutanakları amirlerine verdiğini beyan etti.

A.K, "A.A emniyete gelip bilgi verdi ve bunun ardından iletişimimiz başladı. A.A., biz ve Mehmet Gezer arasından bilgi alışverişi sağlıyordu. En ufak bir şeyde aramasını söylediğim için ofisteki sabit hattımdan değil kendi telefonumdan görüşüyorduk. Mehmet Gezer'den gelen bilgiler sayesinde Koral ve Dükancı'nın yerlerini tespit ettik. Bize gelen bilgi, transit, minibüs benzeri bir araçta bomba olacağı ve Ankara'ya saldırı yapılacağı yönündeydi o yüzden Reyhanlı'yla alakalı bir şey yapmadık. Mehmet Gezer'den Reyhanlı saldırısından sonra da bilgi aldım. Şahısların aralarında ol, bilgi al dedim. Ama olaydan sonraki süreçte yaşandı bunlar. Gezer tarihleri yanlış hatırlıyor." dedi.

Söz verilen tutuklu sanık Gezer, öğrendiği her şeyi anında yetkililere haber verdiğini, Dükancı'nın gözaltına alınması halinde patlamanın yaşanmayacağını öne sürerek tanık A.K'yla olan HTS kayıtlarının incelenmesini istedi. Tutuklu sanık Dükancı da "A.K ve Gezer'in ifadeleri çelişkilidir. İkiside yalan söylüyor. Ben herkesle Gezer aracılığıyla tanıştım. Gezer'in adamıydım ve onun dediklerini yapıyordum." ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Cengiz Sertel de, dosyada adı geçen şahısları tanımadığını ve suçsuz olduğunu söyledi. Tutuklu sanık Korali ise, "Olanlarla hiçbir alakam yok. Sadece tekstil malzemesi getirip götürdüm." diyerek suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanık avukatları, aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini ve olaya ilişkin HTS kayıtlarının araştırılması talebinde bulundu. Müşteki avukatı ise suçluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ve tanık A.K'nın beyanlarının çelişkili olduğunu söyleyerek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Görüşü alınan cumhuriyet savcısı, kaçma ihtimalleri nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, tanık A.K'nın HTS kayıtlarının istenilmesine karar verdi. Duruşma 19 Aralık'a ertelendi.