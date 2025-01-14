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Giriş Tarihi: 14.1.2025 14:52

Reyhanlı saldırısının faili tutuklandı

2013'te Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı tutuklandı.

Reyhanlı saldırısının faili tutuklandı

Açıklamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Tunç, açıklamasında Hatay ili Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali'nin Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Reyhanlı saldırısının faili tutuklandı
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