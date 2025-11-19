Haberler Yaşam Haberleri REYTİNG SONUÇLARI 18 KASIM 2025: Total ve AB’de reyting birincisi kim oldu, zirveye kim yerleşti?
Giriş Tarihi: 19.11.2025 07:37 Son Güncelleme: 19.11.2025 07:38

18 Kasım 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında adeta reyting yarışı vardı. Gözleri Karadeniz, Bahar, Kral Kaybederse ve Mehmed Fetihler Sultanı’nın yeni bölümleri büyük ilgi görürken, İspanya – Türkiye maçı da izleyiciyle buluştu. Total ve AB reytinglerinde en çok izlenen yapım merak ediliyor. Peki salının galibi kim oldu? İşte, dünün reyting sonuçları sıralaması.

Televizyon izleyicileri 18 Kasım 2025 Salı akşamı ekran başındaydı. Gözleri Karadeniz, Bahar, Kral Kaybederse ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın yeni bölümleri heyecan yaratırken, İspanya – Türkiye maçı da canlı yayınla izleyiciyi ekrana kilitledi. Salı akşamının reyting sonuçları Total ve AB kategorilerinde merak ediliyor. Peki, dün akşam zirveye hangi yapım oturdu? İşte 18 Kasım reyting sonuçları…

18 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

18 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

