REYTİNG SONUÇLARI 4 EYLÜL 2025: Müge Anlı, Esra Erol... Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 5.9.2025 06:19

4 Eylül 2025 reyting sonuçları merakla araştırılıyor. Eylül ayıyla birlikte televizyon ekranlarında hareketlilik arttı. Gündüz kuşağında Müge Anlı ve Esra Erol ekranlarda izleyiciyle buluşurken, akşam kuşağında diziler yeni sezonlarıyla yayına başladı. Peki, Total ve AB listeleri ile dün en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 4 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması.

Reyting sonuçları 4 Eylül 2025 için gündemde. Hafta içi gündüz kuşağında Müge Anlı ve Esra Erol gibi yapımlar öne çıkarken, akşam kuşağında dizilerin yeni sezonları ekrana gelmeye başladı. İzleyiciler ise "Dün en çok hangi yapım izlendi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, dün gecenin reyting sonuçları tablosu...

4 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

4 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

