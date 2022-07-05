Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları 4 Temmuz pazartesi açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu, sıralama nasıl?
Giriş Tarihi: 5.7.2022 07:03

Reyting sonuçları 4 Temmuz pazartesi açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu, sıralama nasıl?

Reyting sonuçları 4 Temmuz pazartesi açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu, sıralama nasıl?

Reyting sonuçları haftanın ilk günü için de aratılıyor. Dün akşam ATV’nin çiçeği burnunda dizisi Sevmek Zamanı üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yaz sezonu başladı ve televizyonlarda eski Türk filmleri, yabancı filmler ve yaz dizileri yayınlanıyor. Reyting birincisi merak ediliyor. Peki, 4 Temmuz 2022 dünün reyting sonuçları belli oldu mu? İşte cevaplar…

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz dizilerinden bazıları, iyi reyting aldıktan sonra hayatlarını uzatıp bir – iki sezon daha ekranda kalabiliyorlar. Kısa ömürlü yaz dizileri bu sebeple iyi reyting sonuçları ile yaşayıp ölmekte. Dün akşam ATV'nin yeni sevilen dizisi Sevmek Zamanı 3'üncü bölümüyle yayına girdi. Peki, Total ve AB'de reyting sonuçları nasıl, kim birinci oldu? İşte detaylar

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberi güncelleyeceğiz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1 – Survivor All Star

2 – Kapımdaki Casus ( Yabancı Sinema)

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

AB

1 - Survivor All Star

2 – Çin Seddi (Yabancı Sinema)

ABC

1 – Survivor All Star

2 – Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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Reyting sonuçları 4 Temmuz pazartesi açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu, sıralama nasıl?
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