Reyting sonuçları 4 Temmuz pazartesi açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu, sıralama nasıl?

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz dizilerinden bazıları, iyi reyting aldıktan sonra hayatlarını uzatıp bir – iki sezon daha ekranda kalabiliyorlar. Kısa ömürlü yaz dizileri bu sebeple iyi reyting sonuçları ile yaşayıp ölmekte. Dün akşam ATV'nin yeni sevilen dizisi Sevmek Zamanı 3'üncü bölümüyle yayına girdi. Peki, Total ve AB'de reyting sonuçları nasıl, kim birinci oldu? İşte detaylar