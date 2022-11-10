Reyting sonuçları açıklandı! 9 Kasım 2022 Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci yapım belli oldu!

Dünün reyting sonuçları sıralaması belli oldu. Kuruluş Osman, Hayat Bugün, Gecenin Ucunda, O Kız, Tuzak gibi diziler izleyicileriyle buluştu. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken TOTAL VE AB ölçümleriyle sıralama belli oluyor. 9 Kasım 2022 Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci yapım belli oldu! İşte reyting sonuçları sıralaması.