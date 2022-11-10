Reyting sonuçları açıklandı! 9 Kasım 2022 Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci yapım belli oldu!

Dünün reyting sonuçları sıralaması belli oldu. Kuruluş Osman, Hayat Bugün, Gecenin Ucunda, O Kız, Tuzak gibi diziler izleyicileriyle buluştu. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken TOTAL VE AB ölçümleriyle sıralama belli oluyor. 9 Kasım 2022 Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci yapım belli oldu! İşte reyting sonuçları sıralaması.
9 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
9 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
AB İLK 10 PROGRAM
1 KURULUS OSMAN ATV
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 TUZAK TV8
5 ESRA EROL'DA ATV
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 O KIZ KANAL D
8 ATV ANA HABER ATV
9 GECENIN UCUNDA STAR TV
10 O KIZ (OZET) KANAL D
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 KURULUS OSMAN ATV
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 O KIZ KANAL D
7 KANAL D ANA HABER KANAL D
8 O KIZ (OZET) KANAL D
9 TUZAK TV8
10 SHOW ANA HABER SHOW TV