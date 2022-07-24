Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü reytinglerde birinci olan yapım!
Giriş Tarihi: 24.7.2022 10:44

Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü reytinglerde birinci olan yapım!

Reyting sonuçları televizyon dizilerini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Dün ekrana gelen yaz dizileri, filmler ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip yapım merak ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, 24 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü reytinglerde birinci olan yapım!

Dünün reyting sonuçları birincisi TV izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşam yarışma programları, yerli ve yabancı filmler, yaz dizileri ve eğlence programları reyting yarışına girdi. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı, 24 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü reytinglerde birinci olan yapım!

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Temmuz Cumartesi günü ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3. sırada ise Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

16 Temmuz tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3. sırada ise Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye", 2. sırada "Türkiye-İtalya FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması", 3. sırada ise "Mükemmel Eşleşme" yer aldı.

TRT 1'de ilk bölümü yayınlanan yeni dizi "Mükemmel Eşleşme" ise Total'de 6., AB'de ise 3. sırada yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü reytinglerde birinci olan yapım!
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