Dünün reyting sonuçları birincisi TV izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşam yarışma programları, yerli ve yabancı filmler, yaz dizileri ve eğlence programları reyting yarışına girdi. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı, 24 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü reytinglerde birinci olan yapım!