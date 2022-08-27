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Giriş Tarihi: 27.8.2022 07:55

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos reyting sonuçları Cuma sıralaması ile birinci olan yapım!

Reyting sıralaması Cuma günü için sorgulanıyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler reyting birincisi olmak için yarıştı. Her cuma günü ekranlara gelen yapımlar reytingler için medya gündemini yakından takip ediyor. Peki, Total ve AB grubunda 26 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merakla beklenen liste…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos reyting sonuçları Cuma sıralaması ile birinci olan yapım!

Dünün reyting sonuçları medyanın ve izleyicilerin gündeminde araştırılmaya başlandı. Dün akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için mücadele etti. Total ve AB grubunda yer alan reyting sıralaması tablosu yeni yaz dizilerinin yanı sıra, yarışma programı, film ve maç programlarını da kapsıyır. İşte 26 Ağustos cuma reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI CUMA 26 AĞUSTOS

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 26 Ağustos reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen hafta Cuma reytingleri şöyle:

REYTİNG SIRALAMASI 19 AĞUSTOS CUMA

Total ve AB grubunda ilk sıraya TV 8 ekranlarının yarışma programı Masterchef Türkiye oturdu.

Sıralamada yabancı sinema Rambo Son Kan ve ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos reyting sonuçları Cuma sıralaması ile birinci olan yapım!
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