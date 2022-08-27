Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos reyting sonuçları Cuma sıralaması ile birinci olan yapım!

Dünün reyting sonuçları medyanın ve izleyicilerin gündeminde araştırılmaya başlandı. Dün akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için mücadele etti. Total ve AB grubunda yer alan reyting sıralaması tablosu yeni yaz dizilerinin yanı sıra, yarışma programı, film ve maç programlarını da kapsıyır. İşte 26 Ağustos cuma reyting sonuçları…