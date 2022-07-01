Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Perşembe reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Dünkü reyting sonuçları sıralaması milyonlarca dizisever tarafından incelenirken vatandaşlar Reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını arıyor. Dün akşam Survivor şampiyonun açıklandığı final bölümüyle dikkatleri çekerken yeni diziler İçimizdeki Ateş ve Seni Kalbime Sakladım gibi yapımların izlenme oranı da merak konusu oldu. Peki, 30 Haziran Perşembe reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!