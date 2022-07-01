Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Perşembe reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!
Giriş Tarihi: 1.7.2022 08:30

Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Perşembe reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Perşembe reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Reyting sonuçları dün akşam ekrana gelen Survivor, İçimizdeki Ateş, Seni Kalbime Sakladım gibi yapımları izleyen ya da bunların izlenme oranlarını merak edenler tarafından “Reyting sonuçları açıklandı mı” sorusuyla araştırılıyor. Dün akşam yayınlanan diziler, filmler ve programlar kıran kırana mücadele etti. Peki 30 Haziran Perşembe reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Dünkü reyting sonuçları sıralaması milyonlarca dizisever tarafından incelenirken vatandaşlar Reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını arıyor. Dün akşam Survivor şampiyonun açıklandığı final bölümüyle dikkatleri çekerken yeni diziler İçimizdeki Ateş ve Seni Kalbime Sakladım gibi yapımların izlenme oranı da merak konusu oldu. Peki, 30 Haziran Perşembe reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşamın reyting sonuçları henüz belli olmadı. Dünkü sıralama açıklandığında detaylar haberimizde yer alacak.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Perşembe reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!
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