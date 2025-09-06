Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Eylül 2025 Cuma reyting sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 6.9.2025 06:59

Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizilerde yeni sezon hazırlıkları tamamlanıyor. Yayın hayatına yeni başlayan dizilerin ilk bölüm fragmanları heyecan yaratırken geçen sezondan merakla beklenen diziler de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu noktada dün akşam yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Eylül 2025 Cuma reyting sıralaması ile dünün birincisi olan yapım.

Dünkü dizi ve programları yakından takip eden diziseverler, hangi yapımın en çok izlenme oranına sahip olduğunu merak ediyor. Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu sorusuyla araştırılan listede yapımların izlenme oranları sıralamayı doğrudan etkiliyor. İşte 5 Eylül 2025 Cuma reyting sıralaması hakkında detaylar;

5 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor. Dünkü sıralama henüz belli olmadı. Ayrıntılar geldiğinde haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

29 Ağustos Cuma gününün reyting sıralaması şu şekilde;

TOTAL

1- Masterchef
2-Ana haber
3- Jurassic World Yıkılmış Krallık

AB

1- Masterchef
2- Aile Arasında
3- Ana haber

ABC

1- Masterchef
2- Aile Arasında
3- Ana haber

