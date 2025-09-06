Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Eylül 2025 Cuma reyting sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?

Dünkü dizi ve programları yakından takip eden diziseverler, hangi yapımın en çok izlenme oranına sahip olduğunu merak ediyor. Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu sorusuyla araştırılan listede yapımların izlenme oranları sıralamayı doğrudan etkiliyor. İşte 5 Eylül 2025 Cuma reyting sıralaması hakkında detaylar;