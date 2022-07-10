Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!
Giriş Tarihi: 10.7.2022 08:17

Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı diye merak eden diziseverler internette araştırma yapıyor. Dün akşam ekrana gelen diziler, filmler ve bayram özel programlar arasından hangisinin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 9 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi ve filmleri izleyenler, dünün reyting sonuçları açıklandı mı diye araştırıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla bayram özel yayını yapan programlar, diziler ve filmler kıyasıya yarıştı. Peki dünkü mücadelede kim galip geldi ve 9 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün birincisi olan yapım ya da dizi!

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI (9 TEMMUZ CUMARTESİ)

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 9 Temmuz Cumartesi reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

2 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye", 2. sırada Show TV'de ekranlara gelen "Güldür Güldür Show" yer aldı.

AB'de 1. sırada "FOX Ana Haber Hafta Sonu", 2. sırada "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "MasterChef Türkiye" yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!
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