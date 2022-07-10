Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün birincisi olan yapım!

Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi ve filmleri izleyenler, dünün reyting sonuçları açıklandı mı diye araştırıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla bayram özel yayını yapan programlar, diziler ve filmler kıyasıya yarıştı. Peki dünkü mücadelede kim galip geldi ve 9 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün birincisi olan yapım ya da dizi!