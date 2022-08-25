24 Ağustos Çarşamba gününe ait reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Pazar akşamı yayınlanan diziler total, ab ve abc1 sıralama için rekabet ederken yarışma programları da yer bulmaya çalıştı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte bilgiler…