24 Ağustos Çarşamba gününe ait reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Pazar akşamı yayınlanan diziler total, ab ve abc1 sıralama için rekabet ederken yarışma programları da yer bulmaya çalıştı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte bilgiler…
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı.Açıklanınca haberimzide yer alacaktır.
17 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Şark Bülbülü" yer aldı.