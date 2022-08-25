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Giriş Tarihi: 25.8.2022 08:35

Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları birincisi kim?

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım merak ediliyor. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli olurken ile dünün reyting sonucu ile galip belli oluyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Peki 24 Ağustos 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte tüm sıralama

Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları birincisi kim?

24 Ağustos Çarşamba gününe ait reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Pazar akşamı yayınlanan diziler total, ab ve abc1 sıralama için rekabet ederken yarışma programları da yer bulmaya çalıştı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte bilgiler…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı.Açıklanınca haberimzide yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

17 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Şark Bülbülü" yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları birincisi kim?
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