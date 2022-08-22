Reyting sonuçları ile birinci olan yapım merak ediliyor. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli olurken ile dünün reyting sonucu ile galip belli oluyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Peki 21 Ağustos 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?