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Giriş Tarihi: 22.8.2022 09:23

Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Düne ait reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Pazar akşamı yayınlanan diziler total, ab ve abc1 sıralama için rekabet ederken yarışma programları da yer bulmaya çalıştı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte bilgiler…

Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım merak ediliyor. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli olurken ile dünün reyting sonucu ile galip belli oluyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Peki 21 Ağustos 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

14 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Gül Masalı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Gül Masalı" yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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