Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım belli oluyor. Pazartesi akşamı yayınlanan diziler total, ab ve abc1 sıralama için rekabet ederken yarışma programları da yer bulmaya çalıştı. Peki Reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Ağustos 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?