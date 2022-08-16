Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Ağustos 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 16.8.2022 07:26 Son Güncelleme: 16.8.2022 07:26

Reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Ağustos 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Medya gündemini takip edenler reyting sonuçları ile kimin birinci olduğunu merak ediyor. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Geçen haftanın galibi bu hafta değişebilir. Peki 15 Ağustos 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte yanıtı

Reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Ağustos 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım belli oluyor. Pazartesi akşamı yayınlanan diziler total, ab ve abc1 sıralama için rekabet ederken yarışma programları da yer bulmaya çalıştı. Peki Reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Ağustos 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ekranların en çok izlenen dizileri reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Haberimizden, 15 Ağustos 2022 reyting sonuçları ile dünün reyting sonuç sıralaması açıklanınca ulaşabilirsiniz.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

8 Ağustos Pazartesi Total'de ikinciliği Masterchef Türkiye aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka aldı.

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Ağustos 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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