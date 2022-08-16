Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım belli oluyor. Pazartesi akşamı yayınlanan diziler total, ab ve abc1 sıralama için rekabet ederken yarışma programları da yer bulmaya çalıştı. Peki Reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Ağustos 2022 Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Ekranların en çok izlenen dizileri reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Haberimizden, 15 Ağustos 2022 reyting sonuçları ile dünün reyting sonuç sıralaması açıklanınca ulaşabilirsiniz.
8 Ağustos Pazartesi Total'de ikinciliği Masterchef Türkiye aldı.
AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka aldı.