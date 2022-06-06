Reyting sonuçları için geri sayım! 5 Haziran dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Star TV yayın akışı

08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

09:15 Seven Ne Yapmaz

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Çember: Güven Bana

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Evlilik Hakkında Her Şey

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 İyilik

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İyilik

22:45 Yasak Elma