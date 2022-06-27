Reyting sonuçları Pazar 26 Haziran 2022 I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları Pazar 26 Haziran sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam ATV'de Gül Masalı yeni bölümü ile ekranlara gelirken birçok film ve program da yarıştaydı. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları bekleniyor. İşte merakla beklenen o liste…
REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 26 HAZİRAN
Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 26 Haziran reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.
Dünün yayın akışı için...
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Çilek Kokusu
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23: Fazilet Hanım ve Kızları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Kalk Gidelim
08:25 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Sürünün Zor Yolculuğu
13:30 Türk Sineması 'Son Şaka'
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema 'Hazır Aile'
22:20 Balkan Ninnisi