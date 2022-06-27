Reyting sonuçları Pazar 26 Haziran 2022 I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları Pazar 26 Haziran sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam ATV'de Gül Masalı yeni bölümü ile ekranlara gelirken birçok film ve program da yarıştaydı. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları bekleniyor. İşte merakla beklenen o liste…