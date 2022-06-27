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Giriş Tarihi: 27.6.2022 09:50

Reyting sonuçları Pazar 26 Haziran 2022 I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları Pazar 26 Haziran 2022 I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reytinleri ile yeni bölümleri ile ekranlara gelen diziler ve programlar yarışıyor! Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziler reyting sıralaması tablosunda ilk sıraya gelmek için mücadele etti. Dünün yayın akışında ATV’de Gül Masalı 2. Bölümü ile ekranlara geldi. Reyting birincisi heyecan yaratırken yarışta sezon finali ya da final yapan çok yapım var. Peki, dünün reyting sonuçları belli oldu mu? İşte 26 Haziran Cuma reyting sonuçları…

Reyting sonuçları Pazar 26 Haziran sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam ATV'de Gül Masalı yeni bölümü ile ekranlara gelirken birçok film ve program da yarıştaydı. Bu noktada Total ve AB'de reyting sonuçları bekleniyor. İşte merakla beklenen o liste…

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 26 HAZİRAN

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 26 Haziran reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Dünün yayın akışı için...

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Oscar Çöllerde

12:40 İçimizdeki Ateş

15:50 Sevmek Zamanı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Çilek Kokusu

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23: Fazilet Hanım ve Kızları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Kalk Gidelim

08:25 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Sürünün Zor Yolculuğu

13:30 Türk Sineması 'Son Şaka'

15:50 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema 'Hazır Aile'

22:20 Balkan Ninnisi

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Reyting sonuçları Pazar 26 Haziran 2022 I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birincisi hangi yapım oldu?
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