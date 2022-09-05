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Giriş Tarihi: 5.9.2022 07:58

Reyting sonuçları Pazar 4 Eylül 2022 belli oldu mu? Dünün reyting sonuçları ile sıralamadaki yapımlar

Dünün reytingleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziler reyting sıralaması tablosunda yarıştı. Eski dizilerin sezon finali arasını bitirmesi ve yeni dizilerin gelişi rekabeti artırdı. Reyting birincisi oldukça merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları belli oldu mu? İşte 4 Eylül Pazar reyting sonuçları…

Reyting sonuçları Pazar 4 Eylül 2022 belli oldu mu? Dünün reyting sonuçları ile sıralamadaki yapımlar

Reyting sonuçları Pazar 4 Eylül sorgulaması başladı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam yeni bölümleri ile ekranda olan diziler ve programların yanı sıra filmler ve maçlar da sıralamada yer ediniyor. Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte merakla beklenen liste…

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 4 EYLÜL

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 4 Eylül reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Dünün yayın akışı için...

4 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

12:20 Babam ve Oğlum

14:35 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Gerzek Şaban

21:45 Gülen Gözler

23:45 Gerzek Şaban

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:13 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Da Vinci

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Duy Beni

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Duy Beni

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Reyting sonuçları Pazar 4 Eylül 2022 belli oldu mu? Dünün reyting sonuçları ile sıralamadaki yapımlar
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