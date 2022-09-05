Reyting sonuçları Pazar 4 Eylül 2022 belli oldu mu? Dünün reyting sonuçları ile sıralamadaki yapımlar

Reyting sonuçları Pazar 4 Eylül sorgulaması başladı. Medyanın en önemli konularından biri olan reyting sıralaması tablosu her gün sabah saatlerinde açıklanıyor ve reyting birincisi belli oluyor. Dün akşam yeni bölümleri ile ekranda olan diziler ve programların yanı sıra filmler ve maçlar da sıralamada yer ediniyor. Total ve AB'de reyting sonuçları sorgulanıyor. İşte merakla beklenen liste…