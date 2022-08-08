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Giriş Tarihi: 8.8.2022 08:24

Reyting sonuçları Pazar 7 Ağustos 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Dün akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelen diziler ve programlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçlar yapımların devamlılığı açısından oldukça önemli. Peki, 7 Ağustos Pazar dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, reyting sıralaması ile birinci olan yapım…

Reyting sonuçları Pazar 7 Ağustos 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazar 7 Ağustos için araştırılmaya başladı. İzlenme oranları ile ölçülen sonuçlar sonrası reyting sıralaması tablosu kamuoyu ile paylaşılıyor. Listede yeni yaz dizilerinin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı sinema filmleri de bulunuyor. Reyting birincisi merak konusu. İşte, sonuçlar…

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 7 AĞUSTOS

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 7 Ağustos reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

GEÇEN HAFTANIN REYTİN SONUÇLARI 31 TEMMUZ

Reyting tablosunda ilk sıraya Masterchef oturdu. İkinci sıra ana haber programının olurken üçüncü sırada ATV'nin sevilen dizisi Gül Masalı yer aldı.

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Reyting sonuçları Pazar 7 Ağustos 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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