Reyting sonuçları Pazar 7 Ağustos 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazar 7 Ağustos için araştırılmaya başladı. İzlenme oranları ile ölçülen sonuçlar sonrası reyting sıralaması tablosu kamuoyu ile paylaşılıyor. Listede yeni yaz dizilerinin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı sinema filmleri de bulunuyor. Reyting birincisi merak konusu. İşte, sonuçlar…