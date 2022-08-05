Reyting sonuçları Perşembe 4 Ağustos 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Perşembe günü için araştırılmaya başladı. Yeni yaz dizileri yayın hayatlarına devam ederken yabancı sinemalar ve yarışma programları da gündemde. Reyting sıralaması tablosunda reyting birincisi olmak için yarışan yapımlar Total ve AB grubunda mücadele ediyor. Peki, 4 Ağustos 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte o liste…