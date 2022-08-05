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Giriş Tarihi: 5.8.2022 08:13

Reyting sonuçları Perşembe 4 Ağustos 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Dün akşam yeni bölümleri ile ekrana gelen diziler ve programlar reyting birincisi koltuğu için heyecanlı. TV yayın akışı içinde Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Duy Beni gibi dizilerin yeni bölümleri varken birçok film de yayındaydı. Peki, reyting sıralaması açıklandı mı? İşte, 4 Ağustos Cuma reyting sonuçları ile birinci olan yapım…

Reyting sonuçları Perşembe 4 Ağustos 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Perşembe günü için araştırılmaya başladı. Yeni yaz dizileri yayın hayatlarına devam ederken yabancı sinemalar ve yarışma programları da gündemde. Reyting sıralaması tablosunda reyting birincisi olmak için yarışan yapımlar Total ve AB grubunda mücadele ediyor. Peki, 4 Ağustos 2022 dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte o liste…

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 4 AĞUSTOS

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 4 Ağustos reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın reyting birincisi için…

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI 28 TEMMUZ

Geçtiğimiz hafta reyting birincisi Masterchef Türkiye olurken 2. Koltuğa Duy Beni dizisi oturdu.

Onun hemen ardından üçüncülüğü Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi aldı.

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Reyting sonuçları Perşembe 4 Ağustos 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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