Reyting sonuçları Salı 23 Ağustos açıklandı mı? Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Salı sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Reyting sıralaması ile yayın hayatı devamlılığı oldukça önemli bir gündem haline geliyor. Dün yeni bölümleriyle ekranlarda olan tüm yapımlar reyting sıralaması için Total ve AB grubunda yarıştaydı. Bu noktada sorgulamalar başladı. İşte, 23 Ağustos reyting birincisi olan yapım ve diğer sonuçlar…