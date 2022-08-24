Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları Salı 23 Ağustos açıklandı mı? Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 24.8.2022 07:51

Reyting sonuçları Salı 23 Ağustos açıklandı mı? Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları ilgililerin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziler, filmler ve programlar reyting sıralaması tablosunda yarıştı. Dünün yayın akışında Balkan Ninnisi gibi yeni diziler yer alırken yarışma programı ve filmler de yoğunluktaydı. Peki, reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total ve AB’de 23 Ağustos Salı reytingleri…

Reyting sonuçları Salı 23 Ağustos açıklandı mı? Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Salı sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Reyting sıralaması ile yayın hayatı devamlılığı oldukça önemli bir gündem haline geliyor. Dün yeni bölümleriyle ekranlarda olan tüm yapımlar reyting sıralaması için Total ve AB grubunda yarıştaydı. Bu noktada sorgulamalar başladı. İşte, 23 Ağustos reyting birincisi olan yapım ve diğer sonuçlar…

REYTİNG SONUÇLARI SALI 23 AĞUSTOS

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 23 Ağustos reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için…

GEÇEN HAFTA SALI REYTİNG SONUÇLARI (16 AĞUSTOS)

Geçen haftanın reytinglerinde total ve AB grubunda TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışma programı ilk sıraya oturdu.

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Reyting sonuçları Salı 23 Ağustos açıklandı mı? Total ve AB reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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