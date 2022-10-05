Reyting sonuçları sıralaması AB ve TOTAL (4 Ekim 2022) - Baba, Balkan Ninnisi, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sıralaması dün akşam yeni bölümüyle ekranlarda olan Baba, Balkan Ninnisi, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kusursuz Kiracı, Üç Kız Kardeş isimli yapımların takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Her hafta Salı günü yeni bölümleri ile ekranlarda olan yapımların AB ve TOTAL sıralamadaki yeri merak konusu haline geldi. Bu noktada "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 4 Ekim 2022 dünün reyting sonuçları…