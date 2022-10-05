Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları sıralaması AB ve TOTAL (4 Ekim 2022) - Baba, Balkan Ninnisi, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 5.10.2022 08:03

Reyting sonuçları sıralaması AB ve TOTAL (4 Ekim 2022) - Baba, Balkan Ninnisi, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 4 Ekim 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici diziler; Baba, Balkan Ninnisi, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kusursuz Kiracı, Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle seyirci karşısındaydı. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Ekim 2022 reyting sıralaması ile sonuçlar…

Reyting sonuçları sıralaması AB ve TOTAL 4 Ekim 2022 - Baba, Balkan Ninnisi, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sıralaması dün akşam yeni bölümüyle ekranlarda olan Baba, Balkan Ninnisi, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kusursuz Kiracı, Üç Kız Kardeş isimli yapımların takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Her hafta Salı günü yeni bölümleri ile ekranlarda olan yapımların AB ve TOTAL sıralamadaki yeri merak konusu haline geldi. Bu noktada "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 4 Ekim 2022 dünün reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 9 MAYIS PAZARTESİ BELLİ OLDU! Dünün reyting sıralaması ile Alparslan, Üç Kuruş, Hakim hangi yapım birinci oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

Henüz dünün reyting sonuçları sıralaması belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Geçtiğimiz haftanın sonuçları ise şöyle;

REYTİNG SONUÇLARI 9 MAYIS PAZARTESİ BELLİ OLDU! Dünün reyting sıralaması ile Alparslan, Üç Kuruş, Hakim hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI SALI 27 EYLÜL

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları belli olmadı! 27 Eylül reyting sıralaması şöyle:

TOTAL:

1. BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATV

2. BEN BU CİHANA SIĞMAZAM (ÖZET) ATV

3. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

AB:

1. BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATV

2. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

3. MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

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Reyting sonuçları sıralaması AB ve TOTAL (4 Ekim 2022) - Baba, Balkan Ninnisi, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş... Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
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