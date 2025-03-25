Rezidans hırsızları yakayı ele verdi

İstanbul Bakırköy'deki rezidansta 10 Kasım Pazar günü meydana gelen olayda A.B. adlı tekstil işiyle uğrayan iş insanının evine giren hırsızlar, kasada bulunan yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Mağdur A.B.'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelilerin zillere basarak kapıları açtırdıkları ve daireye girdikleri görüldü. Hırsızların bir süre sonra çaldıklarıyla birlikte binadan çıkarken de güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.Polis yaptığı çalışmada kimliğini belirlediği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelileri takibe alan polis, 2 kişiyi yeni bir hırsızlık hazırlığındayken Bakırköy'de gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden E.G.'nin daha önceden 38 suç kaydı bulunduğu, 13 ayrı suçtan arandığı belirlendi. E.G.'nin hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli N.Ç.'nin ise poliste daha önceden 25 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.