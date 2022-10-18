Haberler Yaşam Haberleri Rezidanslar yangına ne kadar dayanıklı? Uzmanlardan önemli uyarı
Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:00 Son Güncelleme: 18.10.2022 11:40

Rezidanslar yangına ne kadar dayanıklı? Uzmanlardan önemli uyarı

Kadıköy'de 24 katlı rezidanstaki yangın sonrası akıllara, 2017 yılında Londra'daki 24 katlı Grenfell Tower adlı sosyal konutta 72 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile geçtiğimiz haftalarda Çin'de 200 metrelik gökdelenin alevlere teslim olmasını getirdi. Başta İstanbul olmak üzere bazı büyükşehirlerde çok yüksek binalar mevcut, uzmanlar o binalarda oturanları bir kez uyardı.

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Rezidanslar yangına ne kadar dayanıklı? Uzmanlardan önemli uyarı
İstanbul Kadıköy'deki rezidansta çıkan yangın alt katta başladı ve kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Yangının çıkış sebebinin klimadan kaynaklandığı tespit edildi. Adli Yangın Bilirkişisi Abdurrahman İnce "Sadece rezidans değil çok yüksek binaların başta elektrikli cihazlarının bakımları aksatılmamalı" dedi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nurbanu Yılmaz, "İnşaat yapımı kısmında mimarlara çok iş düşüyor" ifadesini kullandı. Uzmanlar alınması gereken önlemler ile dikkat edilecek hususları SABAH'a anlattı.

"YANGINA KARŞI EKSTRA ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİR"

Adli Yangın Bilirkişisi Abdurrahman İnce: Sadece rezidanslar değil tüm yüksek katlı binalar; hastaneler, oteller, ofis binaları, konutlar v.s. yangına karşı ekstra önlemler alınması gerekir" ifadesini kullandı ve şunları söyledi: "Dış cephe yalıtım ve kaplama malzemeleri A1 sınıfı hiç yanmaz vasıfta olması gerekir. Bu hususta çok büyük yangın ve buna bağlı can kaybı riski vardır. Sadece rezidans değil çok yüksek binaların başta elektrikli cihazlarının bakımları aksatılmamalı, güvenli olmalı, yangınlar çoğunlukla ısıtma-soğutma sistemlerinden ve pişirme işlemlerinden çıkar. Bunların dışında dikkatsiz sigara içimi başta olmak üzere çok sayıda yangın çıkış sebebi vardır.

YÜKSEK KATLI BİNALARDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE ZOR OLUYOR

Abdurrahman İnce: İtfaiyenin bu çok yüksek katlı binalara dışarıdan müdahalesi belli bir yükseklikten sonra handikaptır" dedi sözlerine şunları ekledi: "Dahili müdahale yapılır. Bunun için bina dışında itfaiye su verme ağzı (siyam ikizleri) ve her katta da itfaiye su alma vanaları bulunur. İtfaiyecilerin kişisel koruyucu donanımlarına ilaveten hortumlarını alarak yangın çıkan katın bir alt katına çıkar, konuşlanırlar. İşte bu kata hızlı bir şekilde çıkabilmeleri için acil durum asansörlerinin (eski ismi itfaiyeci asansörü) çalışması gerekir. Birinci maddede değinildiği gibi kurtarma amacı ile de kullanılır.

"HER YIL TAHLİYE TATBİKATI YAPILMALI"

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nurbanu Yılmaz ise şu bilgileri verdi: Kullanıcılar her yıl yangın alarmları eşliğinde, tahliye programı yapılmalıdır ve bunları site yönetimleri organize etmektedir ayrıca video kayıtları alınmalıdır. İş güvenliği yönetmeliğinde, acil durum tahliye planları ve mevcut durumun belgelendirilmesi süreçleri yer almaktadır. Her site yönetimi, işin profesyonellerinden bu konuda destek almalıdır.

Nurbanu Yılmaz, rezidansları tercih edenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle sıraladı: Yangın güvenlik holü, merdiven basınçlandırılması, duman tahliye sistemi var mı?, acil durum asansörü, otomatik yağmurlama sistemi.

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Rezidanslar yangına ne kadar dayanıklı? Uzmanlardan önemli uyarı
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