Rezidansta dehşet

Aksaray’da, sevgilisi tarafından bir rezidansta iki hafta alıkonulan kadın, balkondan kurtarıldı. Gözaltına alınan zanlının, sevgilisinin evini ateşe verip yaktığı ortaya çıktı
Aksaray'daki korkunç olay, Çerdiğin Mahallesi 1067 Sokak'ta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (36) sevgilisi olan Bahar Gül A.'yı (33) 2 hafta önce evinin önünden arabayla kaçırdı. Ardından sevgilisini bir rezidansa getiren Mehmet A., 2 hafta boyunca kadını burada alıkoydu. Sevgilisinin gitmesine izin vermeyen Mehmet A., sabah saatlerinde rezidanstan çıkarken sevgilisinin üzerine kapıyı kilitleyerek ayrıldı. Odadan çıkamayan kadın, iki hafta boyunca rezidansta kalan Mehmet A.'nın dışarıya çıkmasını fırsat bilerek balkona çıkıp yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Balkondan kadınla irtibata geçen polis, kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını balkondan yangın merdiveni ile indirdi. Kurtarılan kadın, emniyete götürülürken gazetecilerin "Arkadaşınız mı kaçırdı?" sorusuna, "Evet" diyerek nedenini konuşmak istemediğini söyledi.
EVİNİ ATEŞE VERMİŞ
Yakalanıp gözaltına alınan Mehmet A.'nın, rezidanstan çıktıktan sonra Pamucak Mahallesi 951 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Bahar Gül A.'nın evine kapıyı kırıp girdiği, ardından ateşe verdiği ortaya çıktı. İtfaiye tarafından büyümeden söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. İHA