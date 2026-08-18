Rezidansta dehşet

Kayseri'de 28 yaşındaki Selin Gökhan, tartıştığı sevgilisi Nurettin Can Şahin (30) tarafından bıçaklandıktan sonra rezidansın 5. katından atıldı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, önceki gün gece saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'nde bulunan 14 katlı rezidansın 5. katında meydana geldi. 2 çocuk annesi Selin Gökhan ile Nurettin Can Şahin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Şahin, genç kadını bıçaklayıp odanın penceresinden aşağı attı.

Hızını alamayan cani, asma kata çakılan talihsiz kadının üzerine odada bulunan çaydanlık ve çok sayıda tabak attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şüpheli Nurettin Can Şahin ise yakalanarak gözaltına alındı. Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.





CİNAYETİ VİDEO İLE İTİRAF ETTİ

Selin Gökhan'ı rezidanstan aşağı atarak öldüren Nurettin Can Şahin'in, olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin videoda, 'Camdan attım, sonucum cezaevi ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin" dediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör