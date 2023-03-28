Rezidansta işkence gören Demet’in adli tıp raporu çıktı!

Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci, geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir rezidansa zorla götürdükleri Demet Aydın'ın saçlarını makasla kesip, vücuduna sigara söndürüp işkence yaptı.
Her 3 sanıkta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 ay tutuklu kalan sanıklar geçtiğimiz Ocak ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
'8 AY DIŞARI ÇKAMADIM'
Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine Demet Aydın Adli Tıp Kurumu'nda muayene edildi. Genç kız burada başından geçenleri şu sözlerle anlattı: "Vileda sopa ile her iki koluna, sırtına, bacaklarına darbeler aldığını, el ve ayak bileklerinde bağ izleri olduğunu, bıçağın namlusu ile boynunun iki tarafında çizikler oluştuğunu, sigara közü ile sağ yanağında 2 adet yanık oluştuğunu, yaşadığı olay sebebiyle dört ay süreyle psikiyatrik tedavi aldığını, kendisine travma sonrası anksiyete bozukluğu, depresyon tanıları konulduğunu, 8 aya yakın bir süre dışarı çıkmaktan korktuğunu, insan içine çıkamadığını, sık sık olayı hatırladığını, anksiyetesinin arttığını" ifade etti.