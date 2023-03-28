Rezidansta işkence gören Demet’in adli tıp raporu çıktı!

'8 AY DIŞARI ÇKAMADIM'

Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine Demet Aydın Adli Tıp Kurumu'nda muayene edildi. Genç kız burada başından geçenleri şu sözlerle anlattı: "Vileda sopa ile her iki koluna, sırtına, bacaklarına darbeler aldığını, el ve ayak bileklerinde bağ izleri olduğunu, bıçağın namlusu ile boynunun iki tarafında çizikler oluştuğunu, sigara közü ile sağ yanağında 2 adet yanık oluştuğunu, yaşadığı olay sebebiyle dört ay süreyle psikiyatrik tedavi aldığını, kendisine travma sonrası anksiyete bozukluğu, depresyon tanıları konulduğunu, 8 aya yakın bir süre dışarı çıkmaktan korktuğunu, insan içine çıkamadığını, sık sık olayı hatırladığını, anksiyetesinin arttığını" ifade etti.