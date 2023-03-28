Haberler Yaşam Haberleri Rezidansta işkence gören Demet’in adli tıp raporu çıktı!
Giriş Tarihi: 28.3.2023 13:18 Son Güncelleme: 28.3.2023 13:47

Rezidansta işkence gören Demet’in adli tıp raporu çıktı!

Konya’da 1 yıl önce rezidansta getirdikleri Demet Aydın’a (22) işkence yaparak dehşeti yaşatan Murat Demirci (42), ortağı ve nişanlısı Sara Demir (25) ile arkadaşları Tuğba Demirci’nin (23) tutuksuz olarak yargılanmaları sürüyor. Mahkemenin istediği Adli Tıp Kurumu raporu da çıktı. Genç kızın yapılan muayenesi sonucunda akut stres bozukluğu ve yumuşak doku zedelenmesi tespit edildiği, yaşadıklarının basit tıbbi müdahale ile giderilmeyeceği belirtildi. Demet ise olaydan sonra 8 ay boyunca insan içerisine çıkmaya korktuğunu, sürekli olayı hatırladığını ve psikiyatri haplarını kullandığını ifade etti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Rezidansta işkence gören Demet’in adli tıp raporu çıktı!

Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci, geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir rezidansa zorla götürdükleri Demet Aydın'ın saçlarını makasla kesip, vücuduna sigara söndürüp işkence yaptı.

Her 3 sanıkta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 ay tutuklu kalan sanıklar geçtiğimiz Ocak ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'8 AY DIŞARI ÇKAMADIM'

Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine Demet Aydın Adli Tıp Kurumu'nda muayene edildi. Genç kız burada başından geçenleri şu sözlerle anlattı: "Vileda sopa ile her iki koluna, sırtına, bacaklarına darbeler aldığını, el ve ayak bileklerinde bağ izleri olduğunu, bıçağın namlusu ile boynunun iki tarafında çizikler oluştuğunu, sigara közü ile sağ yanağında 2 adet yanık oluştuğunu, yaşadığı olay sebebiyle dört ay süreyle psikiyatrik tedavi aldığını, kendisine travma sonrası anksiyete bozukluğu, depresyon tanıları konulduğunu, 8 aya yakın bir süre dışarı çıkmaktan korktuğunu, insan içine çıkamadığını, sık sık olayı hatırladığını, anksiyetesinin arttığını" ifade etti.

BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEMEZ

Adli Tıp raporunda akut stres bozukluğuna ve yumuşak doku yaralanmasına neden olan travmasının kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

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Rezidansta işkence gören Demet’in adli tıp raporu çıktı!
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