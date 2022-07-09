Rio 2 filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Rio 2 filmi konusu ve oyuncuları!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Carlos Saldanha'nın üstlendiği 2014 yapımı Rio 2 filmi, bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında seyircilerle buluşacak. 2014 yapımı macera ve komedi türündeki Rio 2 filmi, Linda ve Tulio tarafından koruma altına alındıktan sonra Rio de Janeiro şehrinde kusursuz ve mutlu bir yaşam süren Mavili, Harika ve üç yavrusunun yaşamlarının değişimini anlatıyor. Seslendirmesini Yekta Kopan'ın yaptığı animasyon filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Rio 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, film hakkında merak edilenler...
RİO 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Keşfe çıkan sevimli bir ailenin macerası...
Linda ve Tulio tarafından koruma altına alındıktan sonra Rio de Janeiro şehrinde kusursuz ve mutlu bir yaşam süren Mavili, Harika ve üç yavrusunun yaşamları aldıkları yeni bir haberle değişecektir. Linda ve Tulio, Amazon ormanlarında yeni bir keşfe çıkmışlardır ve soyları tükenmek üzere olan mavi Makav kuşlarına ait yeni bir iz bulmuşlardır. Harika'ya göre yavruları karakterlerinin gereğince özgür ve vahşi yaşamlarına adapte olmayı öğrenmelidir ve bu nedenle olası sürülerini bulmak için Amazon'a keyifli be bir o kadar da tehlikeli bir maceraya atılırlar. Buradaki engin ormana ulaştıklarında, yeni bir dünya ile karşılaşan Mavili, ailesini kaybetme korkusuyla da yüzleşecek; ailenin geri kalanı da alışık olmadıkları bu vahşi hayatta kendilerini bekleyen her türlü değişikliğe uyum sağlamayı öğrenmek zorunda kalacaklardır. Öte yandan, Amazon Ormanı'nın beklenmedik bir insan tehlikesi tehdit etmektedir...