Haberler Yaşam Haberleri Ritimle ders anlattı dünya birincisi oldu
Giriş Tarihi: 29.07.2026

Ritimle ders anlattı dünya birincisi oldu

Ritimle ders anlattı dünya birincisi oldu
  • ABONE OL
İzmir'de Biyoloji Öğretmeni Gülgün Kaynakçı'nın, çevre bilinci ve sürdürülebilir beslenmeyi ritimle buluşturan 'Beslenme Senfonisi: Gıda Sisteminin Sesini Dinlemek' adlı ders planı, 101 ülkenin katıldığı Uluslararası Öğretmenler Arası Ders Planı Yarışması'nda birinci oldu. Menderes ilçesindeki Özdere Tahir Çamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kendi imkânlarıyla bir ritim ekibi kurduğunu belirten Kaynakçı, "Öğrencilerimin ellerine bendirleri, tefleri aldıklarında aynı ritimde nasıl buluştuklarını gördüm. O an biyoloji dersinde anlattığım çevre ve ekosistem konularını ritimle aktarabileceğimi düşündüm. Dünya birinciliği getiren 'Beslenme Senfonisi' ders planı bu fikirden doğdu. Türk eğitim sistemini uluslararası alanda başarıyla temsil etmek ve bayrağımızı en üstte görmek gurur verici" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#MENDERES #İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ritimle ders anlattı dünya birincisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA