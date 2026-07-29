Ritimle ders anlattı dünya birincisi oldu

İzmir
'de Biyoloji Öğretmeni Gülgün Kaynakçı'nın, çevre bilinci ve sürdürülebilir beslenmeyi ritimle buluşturan 'Beslenme Senfonisi: Gıda Sisteminin Sesini Dinlemek' adlı ders planı, 101 ülkenin katıldığı Uluslararası Öğretmenler Arası Ders Planı Yarışması'nda birinci oldu. Menderes
ilçesindeki Özdere Tahir Çamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kendi imkânlarıyla bir ritim ekibi kurduğunu belirten Kaynakçı, "Öğrencilerimin ellerine bendirleri, tefleri aldıklarında aynı ritimde nasıl buluştuklarını gördüm. O an biyoloji dersinde anlattığım çevre ve ekosistem konularını ritimle aktarabileceğimi düşündüm. Dünya birinciliği getiren 'Beslenme Senfonisi' ders planı bu fikirden doğdu. Türk eğitim sistemini uluslararası alanda başarıyla temsil etmek ve bayrağımızı en üstte görmek gurur verici" dedi.