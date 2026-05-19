Rıza Akpolat'ın kara kutusuna şok operasyon: Bavullarla yurt dışına kaçarken yakalandılar!

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Rıza Akpolat’ın “kara kutusu” olduğu öne sürülen Bülent Karakaş ile CHP’li eşi Özlem Demir Karakaş, bavullarla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet almak' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında yapılan son dalga operasyonda, Rıza Akpolat'ın 'kara kutusu' olduğu iddia edilen Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş ve eşi CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Demir Karakaş yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

BAVULLARLA YAKALANDI

Ellerinde bavullarla yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan CHP'li Karakaş çiftinin kaçmasına Yeşim Akpolat'ın aracılık ettiği iddia edildi.

KAÇIŞ TALİMATI AKPOLAT'TAN

Öte yandan Rıza Akpolat'ın bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları yönünde talimatlar verdiği öne sürüldü.

