Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor

Dere kenarındaki 5 bungalovun yıkıldığı, bazı turizm tesislerinin ağır hasar aldığı, enerji, alt ve üstyapıda hasarların oluştuğu Çamlıhemşin ilçesinde sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Çökme sonucu ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ayder karayolu ve diğer yolların onarılması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer 24 saatte metrekareye 272 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere içlerine 'geçirgen tersip bendi', 'sel tırmığı' ve 'sel kapanı' gibi tedbirler alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için 'sarı' kodlu uyarısı sonrası dün etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Rize'de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen ilçesi Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar AFAD, jandarma ve belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kurtarıldı. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası-Çamlıhemşin kara yolu çöktü, ulaşım durdu. Ekipler is makineleriyle yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Deremezra köyü mevkisinde dere ıslah ve yol çalışması sırasında 2 iş makinesi ile 1 kamyon sele kapılıp, devrildi. Operatörler, kamyon şoförü ve şantiyede çalışan işçilerin, bölgede yağış uyarıları sonrası çalışmalarına ara vermesi olası faciayı önledi.

ARTVİN'DE KÖPRÜLER ÇÖKTÜ

Şiddetli sağanak yağışıyla Artvin"in Borçka ilçe Aksu Deresi üzerinde yer alan asırlık tarihi köprü sel sularıyla yıkıldı. Borçka'da dereler etkili sağanak nedeniyle dereler taştı, köy yolları zarar gördü, doğal güzelliğiyle ünlü Karagöl'ün çevresindeki yürüyüş yolları ve piknik alanlarının büyük bölümü su altında kaldı. Macahel Camili köyünde de köprü yıkıldı, tarım arazileri de zarar gördü.