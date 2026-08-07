Rize’de acı olay! Günlerdir kayıp olarak aranıyordu: Meğer 600 metrelik uçurumdan yuvarlanıp…

Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Boğaz Yaylası Çiftiçami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayırdüzü köyünde yaşayan Osman Kuyumcu'dan iki gündür haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
600 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANMIŞ HALDE BULUNDU
Ekipler tarafından bölgede geniş çapta arama başlatıldı. Yapılan çalışmalar sırasında Kuyumcu'ya ait araç, yol güzergâhından çıkarak yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlanmış halde bulundu. Aracın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, 86 yaşındaki Osman Kuyumcu'nun araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.
YAŞLI ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Kazanın ardından cenazenin bulunduğu noktaya ulaşmak ve bulunduğu yerden çıkarmak için jandarma arama-kurtarma ekipleri harekete geçti. Oldukça sarp ve zorlu arazi şartlarının bulunduğu bölgede ekipler, halatlar yardımıyla yaklaşık 600 metrelik uçuruma indi.