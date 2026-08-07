Rize’de acı olay! Günlerdir kayıp olarak aranıyordu: Meğer 600 metrelik uçurumdan yuvarlanıp…

YAŞLI ADAMIN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ



Kazanın ardından cenazenin bulunduğu noktaya ulaşmak ve bulunduğu yerden çıkarmak için jandarma arama-kurtarma ekipleri harekete geçti. Oldukça sarp ve zorlu arazi şartlarının bulunduğu bölgede ekipler, halatlar yardımıyla yaklaşık 600 metrelik uçuruma indi.