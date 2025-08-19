Rize’de arının soktuğu genç hayatını kaybetti!

Olay, bugün öğleden sonra Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu, yolda yürüdüğü sırada arının sokması sonucu rahatsızlandı. Fenalaştığını fark eden Gündoğdu telefonla arayarak arkadaşından yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğdu, burada da yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.