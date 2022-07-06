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Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:49 Son Güncelleme: 6.7.2022 11:06

Rize’de devrilen patlayıcı yüklü TIR korku dolu anlar yaşattı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’de devrilen patlayıcı yüklü TIR korku dolu anlar yaşattı

Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki tır şoförü, kavşakta önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada önüne çıkan kamyonete çarparak devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazada karşı yola geçerek devrilen ve içerinde16 ton patlayıcı madde taşıyan TIR çevrede paniğe yol açtı.

Rize'nin Pazar ilçesinde Kirazlık Mahallesi balıkçı barınağı kavşağında meydana gelen kazada dün saat 16:30 sıralarında Rize'den Artvin yönüne gitmekte olan Gürcistan uyruklu Lasha Chachua yönetimindeki 16 ton patlayıcı yüklü TIR, iddiaya göre, kavşakta aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu yan yola geçerek önüne çıkan Emre Kudun'un kullandığı kamyonete çarparak devrildi.

Kazada, TIR sürücü Chachua ile kamyonet sürücüsü Kudun yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü Lasha Chachua ve kamyonet şoförü Emre Kudun sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada kapsüle duyarlı 16 ton emülsiyon patlayıcı madde taşıyan TIR çevrede paniğe yol açarken. Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

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Tırda bulunan 16 ton dinamit olay yerine gelen başka bir tıra yüklenmesinin ardından yaklaşık 6 saat sonra yol tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Rize’de devrilen patlayıcı yüklü TIR korku dolu anlar yaşattı
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