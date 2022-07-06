Rize’de devrilen patlayıcı yüklü TIR korku dolu anlar yaşattı

Rize'nin Pazar ilçesinde Kirazlık Mahallesi balıkçı barınağı kavşağında meydana gelen kazada dün saat 16:30 sıralarında Rize'den Artvin yönüne gitmekte olan Gürcistan uyruklu Lasha Chachua yönetimindeki 16 ton patlayıcı yüklü TIR, iddiaya göre, kavşakta aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu yan yola geçerek önüne çıkan Emre Kudun'un kullandığı kamyonete çarparak devrildi.
Kazada, TIR sürücü Chachua ile kamyonet sürücüsü Kudun yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü Lasha Chachua ve kamyonet şoförü Emre Kudun sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.