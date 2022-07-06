Rize’de devrilen patlayıcı yüklü TIR korku dolu anlar yaşattı

Kazada, TIR sürücü Chachua ile kamyonet sürücüsü Kudun yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü Lasha Chachua ve kamyonet şoförü Emre Kudun sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.