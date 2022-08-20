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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Rize’de duvara çarpan minibüs devrildi: 25 yaralı

MEHMET CAN PEÇE MEHMET CAN PEÇE
Rize’de duvara çarpan minibüs devrildi: 25 yaralı
Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Asmalı Irmak Köyü'nde meydana gelen kazada turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı minibüs toprak duvara çarptı. Çarpma sonrası savrulan araç 53 RT 658 plakalı çift kabin aracın üzerine devrilirken kazada içlerinde çocukların da bulunduğu 24 yabancı turist ve minibüs şoförü yaralandı. Güneysu itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine minibüsün devrilmesi sonucu araçta sıkışan şoför ve yaralılar çıkarıldı. Kazada yaralanan 25 kişi 112 sağlık ekiplerince bölgede bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

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Rize’de duvara çarpan minibüs devrildi: 25 yaralı
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